إعصار عنيف اجتاح ولاية إنديانا الأمريكية .. ضحايا وإصابات

اجتاح إعصار عنيف ولاية إنديانا الأمريكية، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار تلفزيون ABC نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تم تسجيل ثمانية أعاصير مساء الخميس في سبع ولايات مختلفة في البلاد.

وغطى الإعصار شريطا من الولايات المتحدة من شمال شرق تكساس عبر أجزاء من أركنساس، وعبر جزء من ولاية إنديانا وحتى أوهايو مساء الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

ولم يتم حصر عدد الضحايا الذين هم الآن تحت الأنقاض، حيث لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.