أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 15 مارس، تزامنًا مع خامس أيام شهر رمضان الفضيل.

ووفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة..

أسعار الخضار اليوم 15-3-2024

جاءت أسعار كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات، وسعر البطاطس من 4 لـ 9 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 9 إلى 20 جنيها.

وجاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 15 لـ 18 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 14 إلى 20 جنيها، والصوب بين 14 لـ 24 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 14 لـ 17 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) نراوح سعر الكيلو من 18 لـ 22 جنيها.

فيما تراوحت سعر الكوسة من 6 لـ 13 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 17 لـ 21 جنيها للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبلدي من 4 لـ 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 12 لـ 22 جنيها، ووصل سعر البسلة ما بين 19 جنيهات لـ 21 جنيها، والسبانخ من 6 لـ 8 جنيهات، والقلقاس من 16 إلى 18 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 20 جنيها، والبطاطا من 4 لـ 8 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 13 لـ 17 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 15-3-2024

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5 لـ 9 جنيهات، واليوسفي من 7 لـ 12 جنيها للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيها، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيها، وتراوح سعر الفراولة من 11 إلى 15 جنيها، والجوافة من 10 لـ 14 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 7 لـ 11 جنيها.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها، والبلح الأسواني من 15 لـ 40 جنيها، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 18 لـ 45 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها، وبلح شامية من 15 إلى 40 جنيها، والبلح الأبريمي تراوح سعر الكيلو من 15 لـ 40 جنيها، والبلح المركابي تراوح سعره من 18 لـ 45 جنيها، والبلح الأبيض غزال من 17 لـ 42 جنيها، والبلح العينات تراوح سعر الكيلو من 16 لـ 41 جنيها.