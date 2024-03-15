مصرع عامل في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بدار السلام

لقى عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" كان يقوده داخل ترعة زيد الطارق بدائرة المركز وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول هاني . م . ع . ا 18 سنة عامل ومقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث إنقلاب تروسيكل بترعة زيد الطارق دائرة المركز.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال "جمال الدين . ر . ت . م" 37 سنة عامل كان برفقة المذكور أفاد بأنه خلال استقلاله دراجة بخارية قيادة الأول على الطريق بمحل إقامتهما إختل مقود الدراجة في يده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها داخل الترعة المُشار إليها وحدوث إصابته ووفاة الأول.





وبسؤال عم المُتوفى "عدلي . ع . ا . ع" 63 سنة عامل مقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل استقبل مستشفى جرجا العام عامل في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزلهم أثناء قيامه بربط حبل غسيل وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "هاني . ص . ا . ع" 42 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مُصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري إدعاء سقوط من علو وجرى تحويله إلى المستشفى الجامعي الجديد لتلقي العلاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه مقيم بمفرده وفي أثناء تواجده بشقته بالطابق الثالث وحال قيامه بربط حبل غسيل بالشرفة إختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لحدوث إصابته المشار إليها في التقرير الطبي ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .