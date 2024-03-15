متابعة أعمال تطوير الممشى السياحي ورفع كفاءة الإنارة بمدينة الفيوم      

تفقد المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من انجازها في المواعيد المحددة.

‏يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وتذليل المعوقات أمام القائمين على التنفيذ.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أنه جاري الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير الممشى السياحي، وتقديم الدعم اللازم بشان رفع كفاءة الإنارة العامة بمركز ومدينة الفيوم، مع تكثيف جهود التطوير ومتابعة رفع الإشغالات بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدينه، وتيسيراً للحركة المرورية للمواطنين، وكذلك مع المتابعة الميدانية للمصالح والمشروعات القائمة بمدينة الفيوم.

وخلال جولته تفقد رئيس مركز ومدينة الفيوم أعمال الإنارة وصيانتها بشوارع المدينة وأمام مسجد ناصر والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بالممشى السياحي من رصف وإناره وتركيب الإنترلوك للأرصفه ودهان البلدورات.

تطوير السويقات لاستيعاب الباعة الجائلين بشوارع مدينة الفيوم

ومن جانبه أكد "مسعود" أنه تم تطوير سويقة الحواتم بشارع الملك الصالح والانتهاء منها للبدء في إدخال الباعة خلال الأيام القادمه والتي تعد ثالث الأسواق العشوائية التي تم نقلها من الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، وهدف أساسي للقضاء على الاشغالات والمعوقات بالمنطقه وللقضاء على ظاهرة الباعه الجائلين وخلق حالة من الانسيابية المروريه بالمنطقه، بالإضافة الى متابعة معاينة موقع مقترح لإنشاء سوق مجمع لمنطقة الصوفي، لإنهاء الزحام والتكدس بسبب الباعة المنتشرين بأماكن متفرقة بالمنطقة، وتشمل الأعمال كذلك تطوير سويقة الحواتم و القضاء على الاشغالات للعمل على انتهاء ظاهرة الباعه الجائلين والبدء في نقل الباعه من شارع الملك الصالح بالحواتم إلى السويقه الجديدة خلال الأيام القادمة.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لن تسمح بأي تعديات من قبل الباعه الجائلين خارج السوق حفاظا على المظهر الجمالي للمنطقه وانضباط الحركه المروريه للشارع، مؤكدا على إعادة الانضباط داخل المدينه وخارجها وتيسير حركة السير والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.