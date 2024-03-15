إنطلاق فعاليات الدورة الرمضانية بنادى شدوان الرياضي بالغردقة

إنطلقت فعاليات الدورة الرمضانية بنادي شدوان الرياضي التابع لإدارة شباب الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بحضور فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر. تستمر الدورة من اليوم الرابع من شهر رمضان وحتى يوم الثاني والعشرين من الشهر الفضيل.

وتشهد الدورة مشاركة 75 فريقًا رياضيًا من مختلف الأعمار والفئات العمرية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النشاط الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والاندماج في المجتمع الرياضي.

وحضر الافتتاح ممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة، موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة، جبره فاخوري مدير ادارة شباب الغردقة ، حكيم محمد، رئيس مجلس إدارة نادي شدوان الرياضي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وشخصيات رياضية بارزة. وقد أعربوا عن سعادتهم بانطلاق الدورة الرمضانية وأشادوا بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام.

ومن بين الحضور البارزين في الافتتاح، الكابتن ياسر حراجي، المدير التنفيذي لمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم، وخالد جاد، رئيس مجلس إدارة نادي الرحلات الرياضي، وهاني حمد، عضو مجلس إدارة نادي الرياضات.

بدأت الفعاليات بكلمة عبد المقصود والتي وجه خلالها الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الدورة والالتزام بتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بشأن تكثيف النشاط خلال الشهر الفضيل كما وجه الشكر للرعاة القائمين على الدورة

وصرح ممدوح خليفة أن الدورة الرمضانية تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والروح الرياضية بين الشباب، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر أوضح موسى الرشيدي أن الدورة الرمضانية بنادي شدوان الرياضي فرصة مثالية للشباب لتطوير مهاراتهم الرياضية والتنافسية، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين اللاعبين والمشاركين.

تتمنى مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر لجميع المشاركين في الدورة الرمضانية التوفيق والنجاح، وتؤكد على استمرار دعمها للأنشطة الرياضية والشبابية في المنطقة، بهدف بناء جيل صحي ونشط يسهم في تطوير المجتمع وتعزيز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية.

الدورة الرمضانية