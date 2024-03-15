عامل النظافة يعثر على شيك بمبلغ كبير ويعيده لصاحبة بالإسكندرية

"ربنا يغنينى بالحلال" هكذا بدأ عامل النظافة الأمين أحمد إبراهيم حديثة قائلا فعلا ربنا وضعنى فى اختيار صعب معى شيك بمبلغ كبير ممكن أنه يسد كل ديونى ومن ناحية أخرى أنى أخذ الفلوس واكل أسرتي مال حرام ، ولكنى قررت أن اختار طريقى الصح أن أبحث عن صاحب الشيك واسلمه للشركة حتى لو لم يكن معى غير عشرين جنيها .

وأكد عامل النظافة الأمين، أنه يعمل كعامل نظافة منذ عدة سنوات ويحمد الله على دخلة الذى ينفقة على اسرته وانه لا يقبل ان يدخل عليهم باى قرش حرام قائلا: الحرام يخرب البيوت "

ولفت إلى أنه خلال عمله المعتادعثرعلى شيك بنكي بقيمة 75 ألف جنيه أثناء تأدية عمله بطريق كورنيش الإسكندرية،توجه الى مسئولى الشركة وقام بتسليمه اليهم للابلاغ البنك والتواصل معهم لابلاغ صاحب الشيك.

وأوضح أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي للشركة، أن العامل تواصل على الفور مع المشرف الخاص به وتوجه مسئولي قطاع الخدمات المميزة بالشركة رفقة العامل إلى البنك وجرى التواصل إلى صاحبته.

وأشار إلى أن صاحبة الشيك شكرت العامل على أمانته، منوهة إلى أن إدارة الشركة وجهت الشكر للعامل على سلوكه المنضبط والعمل على رد الأمانة إلى أصحابها.

يشار إلى أن هذه الواقعة الثالثة لعمال النظافة في الإسكندرية خلال الشهر الحالي، إذ عثر عامل يدعى عاشور عيد على مبلغ 300 ألف جنيه وسائق آخر يدعى سعيد مصباح على 10 آلاف جنيه وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى وجرى تسليمها جميعاً لأصحابها