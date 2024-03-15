الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو عثمان: حالة أحمد رفعت مُبشرة..ودرجة الوعي مقبولة

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أكد الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المُعالج لأحمد رفعت، عمرو عثمان: حالة أحمد رفعت مُبشرة..ودرجة الوعي مقبولة أنه مازال على جهاز التنفس الصناعي.

وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "درجة وعي أحمد رفعت مقبولة إلى حد ما حتى الآن وهذا أمر مطمأن، وسنعيد الأشعة مرة أخرى لكي نطمأن عليه خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "لا توجد مشاكل في الأشعات الأولية التى أجراها اللاعب حتى الآن والأمر مُبشر للغاية، وسيكون هناك تقييم واضح للحالة".

وتابع: "هناك أعضاء داخل جسم أحمد رفعت تأثرت بسبب توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف، وهذا الأمر أثر على الكلى".

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