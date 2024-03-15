أحمد جعفر: لابد من عودة عبدالله السعيد لمركزه الطبيعي

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق أن يقوم بتغيير مركز عبدالله السعيد.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "يجب أن يقوم جوميز بعودة عبدالله السعيد لمركزه الطبيعي كصانع ألعاب، وهذا دور أحمد مجدي في تقديم هذه النصيحة للمدرب البرتغالي".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى تنظيم الجانب الدفاعي وهذا الأمر افتقدناه في مباراة الجونة الأخيرة وتسبب في استقبالنا 3 أهداف بسبب سوء تنظيم خط الدفاع".