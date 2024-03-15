الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد جعفر: لابد من عودة عبدالله السعيد لمركزه الطبيعي

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق أن يقوم بتغيير مركز عبدالله السعيد.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "يجب أن يقوم جوميز بعودة عبدالله السعيد لمركزه الطبيعي كصانع ألعاب، وهذا دور أحمد مجدي في تقديم هذه النصيحة للمدرب البرتغالي".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى تنظيم الجانب الدفاعي وهذا الأمر افتقدناه في مباراة الجونة الأخيرة وتسبب في استقبالنا 3 أهداف بسبب سوء تنظيم خط الدفاع".

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