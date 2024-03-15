محادثة طريفة بين نور النبوى ووالده فى كواليس "أمبراطورية ميم"

شارك الفنان “نور النبوى” فيديو من كواليس مسلسل “أمبراطورية ميم”، مع متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

نور النبوى مع والده فى كواليس مسلسله:

ظهر الفنان “نور النبوى” فى الفيديو مع والده “خالد النبوى” وهو يتحدث معه،قائلاً: "أتمنى علاقتنا فى المسلسل ما تأثرش على علاقتنا الشخصية، رد عليه خالد: بردو هترجع الساعة 12 وبردو ما فيش عربية، ليرد نور: طب اسمع منى، ويقاطعه خالد: اسمع منى أنت".

يعرض مسلسل “أمبراطورية ميم” على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

وتدور أحداثه حول زوج يهتم بأولاده بعد وفاة زوجته ويقابل سيدة تنشأ بينهما مشاعر عاطفية، ليجد نفسه فى مأزق وصراع لإقناع أولاده بالزواج منها، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها مع أطفاله.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.