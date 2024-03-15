العناية الالهية تنقذ اسرة كاملة من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل بحارة اليهود بالاسكندرية

انقذت العناية الالهية اسرة كاملة من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل باحد الشقق السكنية بحارة اليهود بمنطقة الجمرك غرب الاسكندرية .كان قد فؤجى السكان بنشوب حريق هائل باحد الشقق السكنية وتطاير النيران من الشرفة ، قام على الفور سكان العقار بالهروب خوفا من التهم النيران باقى اجزاء العقار .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد اخطارا لقسم شرطة الجمرك يفيد ورد بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع زاوية شلتوت بحارة اليهود ، دون حدوث اصابات .

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق،ونجحت الحماية المدنية فى انقاذ سكان العقار اخلاءه خوفا من انتشار النيران بالعقار، وتبين من الفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق السابع بالعقار المشار إليه، ما تسبب في التهام النيران لمحتوياتها دون حدوث أي إصابات.

وتم السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار أو العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.