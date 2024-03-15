حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات فى قضية القتل الخطأ

عادت “فاطمة المؤمن” لتتصدر تريندات السوشيال ميديا، بعد تطور جديد فى قضيتها التى تسببت في حادث أسفرعنه مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس 2023.

حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات:

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم حكم بالحبس ضد الفاشينستا “فاطمة المؤمن” لمدة 3 سنوات مع نفاذه في قضية القتل بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء.

يأتي قرارالسجن اليوم بعد رفض إخلاء سبيل “فاطمة المؤمن” مرتين من قبل، حيث رفضت محكمة الجنح المستأنفة إخلاء سبيلها وحجز القضية للحكم في 14 مارس المقبل.

تفاصيل قضية فاطمة المؤمن:

يُذكر انه محكمة الجنح الكويتية، كانت أصدرت حكمها فى أغسطس الماضي ضد الفاشنيستا “فاطمة المؤمن”، بالحبس 3 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة عام،وتوجيه تهمة القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

كان ذلك بعد أن أمرت محكمة الجنح بالكويت، بحبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن قبل صدور الحكم ضدها، لتسببها في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المخدرة.

أوضحت وزارة الداخلية حينها أن “فاطمة المؤمن” تواجه 10 تهم وهم: القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ ،قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة ،تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة ،تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ،قيادة مركبة برعونة ،قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول ،قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة ،التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

بعد حبسها أوضحت بعض التقاريربالكويت أن “فاطمة المؤمن” تم نقلها إلى عنبر في سجن النساء،و تم تصنيفها ضمن الفئة" أ"، ووفقاً للمادة 28 من لائحة السجون في الكويت تنص على:" للمسجونين من الفئة أ الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر".