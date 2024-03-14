الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل صينية دجاج بالتورتيلا الشهيه

بوابة الوفد الإلكترونية

صينية دجاج بالتورتيلا من الأفكار التي يمكنك إعدادها لوجبة الإفطار في رمضان، فتتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.


 

صينية دجاج بالتورتيلا

طريقة عمل دجاج بالتورتيلا

المقادير
مكعبات صدور دجاج
مشروم “ حسب الرغبة”
فلفل حار
بصل أخضر
ثوم
عيش تورتيلا
زبدة
كريمة حامضة أو لبنة
جبنة شيدر
لبن
بيض
ملح فلفل أسود

 

طريقة عمل صينية دجاج بالتورتيلا
سيحي الزبدة في طاسة على الناروشوحي فيه البصل الأبيض والأخضر والثوم المفروم ثم ضعي الفلفل الحار والمشروم والبصل الأخضر.

افردي العيش التورتيلا وضعي الكريمة الحامضة ثم ضعي الحشوة ولفيه رول وكررى الخطوات حتى انتهاء الكمية.

ادهني الصينية بالسمنة ورصي فيها التورتيلا المحشية ثم احضري بولة متوسطة يخلط اللبن مع البيض جيدا وتضاف إلى وجه مع الجبن الشيدر المبشور وادخلى صينية دجاج التورتيلا فى فرن ساخن مدة عشر دقائق ثم يقدم.

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