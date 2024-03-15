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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري القطايف بزبدة اللوتس بخطوات سهلة

بوابة الوفد الإلكترونية

القطايف من الحلويات الرمضانية التي يحبها الكثير، ويمكن حشوها بأطعمة مختلفة، وخلال السطور التالية نقدك لك طريقة عمل القطايف بزبدة اللوتس اللذيذة.


 

طريقة عمل القطايف بزبدة اللوتس

المقادير

الزبدة : نصف كوب (اللوتس) 

- القطايف : نصف كيلو (عصافيري) 

- بسكويت : كوب (اللوتس / مطحون) 

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (البيضاء) 

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (الملونة)

 

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طريقة عمل القطايف بالنوتيلا لضيافة رمضان

طريقة التحضير

  • ضعي زبدة اللوتس بوعاء صغير خاص بالمايكرويف.
  • ذوبي الزبدة في المايكرويف مدة 10 ثواني.
  • ضعي الزبدة المذوبة في كيس الحلواني، واحشي حبات القطايف العصافيري بالزبدة.
  • زيني حبات القطايف بعد الحشو ببسكويت اللوتس المطحون، أو حبيبات الشوكولاتة البيضاء، أو بحبيبات الشوكولاتة الملونة، وقدميها فوراً.حضري القطايف بزبدة اللوتس بخطوات سهلة.

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