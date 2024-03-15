حضري القطايف بزبدة اللوتس بخطوات سهلة

القطايف من الحلويات الرمضانية التي يحبها الكثير، ويمكن حشوها بأطعمة مختلفة، وخلال السطور التالية نقدك لك طريقة عمل القطايف بزبدة اللوتس اللذيذة.





طريقة عمل القطايف بزبدة اللوتس

المقادير

الزبدة : نصف كوب (اللوتس)

- القطايف : نصف كيلو (عصافيري)

- بسكويت : كوب (اللوتس / مطحون)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (البيضاء)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (الملونة)

طريقة التحضير