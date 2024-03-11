طريقة عمل القطايف بالنوتيلا لضيافة رمضان

تعتبر القطايف واحدة من الحلويات الشهية، والتي تشتهر بها موائد شهر رمضان، وتتميز بسهولة تحضيرها وبتعدد أصنافها بإختلاف الحشوات ، لذا نقدم لكي خطوات تحضير القطايف بالنوتيلا في المنزل.





طريقة عمل القطايف بالنوتيلا

المقادير

قطايف

نوتيلا

شربات للتحلية

زيت للقلي

بندق أو فستق مجروش

طريقة التحضير

قومي بغلق نصف قطعة القطايف، وليست القطعة كاملة، واتركي فيها مكان للحشو.

اقلي القطايف في الزيت نصف قلية.

قومي بتصفية القطايف من الزيت، ثم اسقيها بالشربات.

احشيها بالنوتيلا، وزينيها بالمكسرات من البندق أو الفستق المجروش، وتقدم باردة.