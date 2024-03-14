أفضل الأدعية لجلب الرزق

يحرص المسلم دائما من التقرب لله عز وجل واتباع كافة الأساليب و الطرق التي تقربه منهن مثل الدعاء ويشرع للمسلم أن يدعو الله تعالى بما يشاء من الأدعية باتباع آداب الدعاء والتي منها الحمد والثناء قبل الدعاء وبعد الدعاء، ودائما يدعو المسلم بالأدعية التي تقضي حاجاته و بجانب الأدعية يجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويحسن الظن بربه و أن يتوكل عليه في كل أموره.

أدعية

اللهمّ ربّ السّموات السّبع وربّ الأرض، وأيضًا ربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيءٍ، فالق الحبّ والنّوى. وكذلك مُنزِل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته

اللهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيءٌ، وكذلك أنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيءٌ. وكذلك أنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اقض عنّا الدّين واغننا من الفقر.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأيضًا اغنني بفضلك عمن سواك. الله يا حي يا قيوم، أيضًا يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً.

اللهمّ صن وجهي باليسار، وأيضًا لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبِي رزقك، وأستعطف شرار خلقك. وأبتلى بحمد من أعطاني، وأُفتَن بذمّ من منعني، وأنت من وراء ذلك كلّه وليّ الإعطاء والمنع. إنّك على‏ كلّ شيء قدير.

دعاء سريع لجلب الرزق اللهم يا من ترزق الدودة في الحجر..أخرج لي رزقي من باطن الأرض، وبارك لي فيه يا رب العالمين.

دعاء مستجاب لطلب الرزق اللهم في تلك الأيام المباركة أرزقنا الحظ الوفير من كل ما هو جميل من لدنك.. ويسر لنا أمورنا كلها فأنت القادر الذي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

دعاء لطلب الرزق اللهم يا من ترزق كل العباد.. يا من بيدك الأمر كله، أرزقني العفو والعافية في الحياة الدنيا، وبارك لي في أولادي.. وأمنحني الرزق الحلال الذي لا ينقطع أبدًا يا أكرم الأكرمين.

دعاء تيسير الرزق يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.. نسألك بكل أسمائك أن تيسر لنا رزقنا، وأن تبارك لنا فيما منحتنا.. وأن تعاوننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء مجرب للرزق اللهم أرزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب.. وباعد بيني وبين الذنوب والمعاصي والشهوات، كما باعدت بين المشرق والمغرب.. اللهم يا رب الكون أنت كما أثنيت على نفسك تقبل الدعاء.

دعاء جميل بالرزق اللهم سخر لي الرزق الحلال أنما ذهبت.. وبارك لي فيه على الوجه الذي يرضيك عني، وباعد بيني وبين المال الحرام أنا وسائر المسلمين أمين.