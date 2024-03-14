أنصار الله اليمنية إلى التعامل تطالب شركات الشحن للتعامل بجدية مع تصعيد عملياتها ضد إسرائيل

دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، شركات الشحن البحري إلى التعامل بجدية مع قرار الجماعة تصعيد عملياتها بمنع إبحار أي سفينة مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها عبر المحيط الهندي، متوعدةً بقصفها بالصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، إنه "أمام تمادي العدوان على غزة نؤكد أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح".

وتابع أنه "على شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل أن تأخذ هذا التصعيد بكل جدية، وأن تدرك أن أي سفينة لها صلة بإسرائيل فهي عرضة للصواريخ اليمنية".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" االيمنية، عبد الملك الحوثي، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، عن توسيع إجراءات جماعته في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، من المرور في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، لتشمل المحيط الهندي، مؤكداً تنفيذ قواته، خلال الأسبوع الجاري، ثلاث عمليات به ضد سفن مرتبطة بتل أبيب.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وتعلن جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.