مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة| أحمد داش وعصام عمر يدفعان ثمن أخطاء والدهما

تنقلب حياة عصام عمر وأحمد داش إلى النقيض تمامًا من الاستقرار إلى الخطر والمجهول، بعد وفاة والدهما وتورطه في قضية قتل، وزواجه بإمرأة أخرى.

عصابة قتلت والدهما محمود البزاوي، ويبحثون عن انجاله ليبحثون عن الدليل الذي سيقلب موازين القضية، وتسحب من المتهم حبل المشنقة.

تعرضا عصام عمر وأحمد داش للضرب المبرح من قبل عصابة المحامي يحي الذي يقوم بدوره رشدي الشامي، ليأخذان منهما الدليل المخفي.

يواصل كل من عصام عمر وأحمد داش البحث في ملابسات وفاة والدهم، وذلك بعد ربط الأحداث التي سبقت وفاته بشكل مفاجىء خاصة انه تماثل للشفاء وكان على وشك الخروج من المستشفى.

بعد انتهاء مراسم الجنازة والعزاء لوالد عصام عمر، راودته بعض الأفكار وراء وفاة والدته بشكل غير طبيعي بعد كشف سره الخطير حول تورطه في شهادة زور وصلت بالمتهم إلى حكم الإعدام.

كلف عصام عمر احمد داش الذهاب إلى المستشفى والوصول إلى كاميرات المراقبة لمعرفة أخر فرد دخل إلى غرفة والده.

وضع البزاوي خصل من شعر المتهم في يد المجني عليها، الأمر الذي أدى إلى الحكم عليه بالإعدام دون هوادة، مما تسبب في صدمة لابناءه.

ومن ناحية أخرى يحاول رجال المحامي المسئول عن القضية التكتم على الدليل الذي سيعيد ادانتهم وتعود القضية من بدايتها.

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا



والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء

قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..