مسلسل حق عرب الحلقة 4| فتح الدفاتر المغلقة ووفاء عامر في ورطه

تناولت الحلقة 4 من مسلسل حق عرب أحداث مشوقة تحبس الأنفاس، بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ أقدمت صباح الجياش "وفاء عامر" على ارتكاب جريمة قتل لحماية سرها من الافتضاح أمام الناس ومعرفتهم بأن عرب السويركي هو ابنها الحقيقي.

مسلسل حق عرب

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 4

وكشفت أحداث الحلقة 5 من مسلسل حق عرب، قتل "صباح" للداية حسنية، بعد أنّ هددتها بفضح سرها وأنّ عرب السويركي ابنها الحقيقي وقد هربته إلى ملجأ في صغره كي لا يقتله والده المعلم عبد ربه.

محاولات وفاء عامر لبراءة أحمد العوضي

ومن أجل تنفيذ خطتها، أحضرت "صباح" مليون جنيه، المبلغ الذي طلبته منها الداية لكتم السر، وأوهمتها بضرورة مضايفتها أولًا بالشاي، وفي تلك اللحظة ارتدت صباح "جوانتي" لعدم ترك بصماتها، ولفت الحبل على رقبة الداية وشنقها على غفلة للتخلص منها، بعد أنّ أصبحت تهدد حياتها وابنها عرب السويركي.

مسلسل حق عرب



وأصبحت "صباح" في حيرة وتأنيب ضمير لظلم ابنها عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وأرادت الذهاب للنيابة والاعتراف على نفسها وتبرأته، لكنها تراجعت لأنها بذلك ستكشف سر عمرها بنفسها، داعية أنّ يحلها الله ويسترها دون أن يعاقبها في ابنها.