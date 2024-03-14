طبيب أعصاب: الدوخة في معظم الحالات ليست سكتة دماغية

الدوخة التي تحدث فجأة تسبب بعض الانزعاج لدى الشخص ويمكن أن تسبب السقوط، وهذه الحالة تخيف الكثير من الناس لأنها تعتبر مخطئة من أعراض أمراض الأوعية الدموية الخطيرة ومشاكل الدماغ.

لكن الطبيب الأعصاب، ألكسندر مياسنيكوف قال: إن الدوخة في معظم الحالات تكون بسبب سبب حميد وليست سكتة دماغية.

وأوضح "الدوخة، او مشية غير مستقرة، دائمًا ما يكون مرضًا في الأذن، وليس سكتة دماغية، وليس تصلب الشرايين".

وأضاف ألكسندر مياسنيكوف أن رمل الكالسيوم يتراكم أحيانا في الأذن، مما قد يهيج مستقبلاتها أو تراكم السوائل في الأذن (وهو أمر نموذجي لمرض منيير) وهذه العمليات هي التي عادة ما تجعل الشخص يشعر بالدوار.

سبب شائع آخر للدوخة هو تطور التهاب المتاهة (التهاب في الأذن) ووفقا لمياسنيكوف، في هذه الحالة، لا تستخدم الأدوية، بل تمارين خاصة لمكافحة الدوار.

ما هو نوع الدوخة الخطير ويتطلب رؤية الطبيب؟

إذا حدث فجأة وبقوة شديدة ويسبب حالة خطيرة أو يصاحبه الأعراض التالية:

زيادة درجة الحرارة

الصداع (خاصة الشديد)

الغثيان والقيء

خلل في الذراعين أو الساقين، والضعف المفاجئ فيهما

التشويه وعدم تناسق الوجه

رهاب الضوء

تصلب الرقبة أو آلام الرقبة.

يجب على الشخص الذي يعاني من هذه الأحاسيس مع الدوار أن يتصل بسيارة الإسعاف.