الوخز المزعج في الأصابع يشير للإصابة بمرض السكري

قال كيري ليفين، طبيب الأعصاب في كليفلاند كلينك، إنه في بعض الحالات، إذا شعرت بإحساس مزعج بالوخز في أصابعك، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

حذر طبيب الأعصاب ليفين من أن الوخز غير السار في الأصابع يمكن أن يحدث كعرض من أعراض عدد من المشاكل الصحية، وذكرت Lenta.ru هذا نقلا عن مقابلة مع طبيب على شبكة فوكس نيوز.

وسمى الأخصائي السبب الأكثر شيوعا لهذا الإحساس بمتلازمة النفق الرسغي، والذي يحدث بسبب التهاب عصب اليد الذي يمر عبر الرسغ قد يكون هذا الالتهاب أحد مضاعفات العدوى، أو يحدث عند الأشخاص الذين يقومون بحركات متكررة من نفس النوع باليد المصابة على مدار اليوم، ويتضخم العصب الملتهب، مما يخلق ضغطًا داخل النفق الرسغي - والنتيجة هي أحاسيس غير سارة مختلفة في الرسغ واليد والأصابع (من الألم إلى التنميل).

وسبب آخر محتمل للوخز هو نقص فيتامينات ب (على سبيل المثال، ب12 أو ب6)، وكذلك فيتامين ه.

وأضاف الدكتور ليفين: "إن مرض السكري الذي لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد، ومرض لايم، والقوباء المنطقية يمكن أن يسبب أيضًا وخزًا في الأصابع".

وقال الأخصائي إنه في بعض الأحيان يمكن أن يشير الإحساس غير السار في الأصابع إلى اضطرابات عصبية خطيرة للغاية تتطلب فحصا عاجلا.

وأوصى الخبير: "تحتاج إلى رؤية الطبيب إذا لم يختفي الألم والخدر والوخز في يديك ويزداد سوءًا عند السعال أو الضغط أو تحريك رقبتك ويديك".