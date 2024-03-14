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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرهان يلتقي وفد اللجنة العليا لمناهضة خصخصة الموانئ البحرية

السودان
السودان

تعهد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بالموانئ.

وثمن لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان، اليوم الخميس، وفد اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بهيئة الموانئ البحرية بحضور والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، ثمن جهود اللجنة في التوصل لحل الأزمة مشيراً الى اهمية مضاعفة الإنتاج والحد من تداعيات الأحداث.

وأمن  على ضرورة الوحدة المشتركة وتكامل الجهود بين الإدارة العليا للموانئ البحرية والعاملين والعمل مع الجهات ذات الصلة لحل الازمة في أقرب وقت. 

من جانبه أوضح عثمان طاهر آدم عضو اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بالموانئ في تصريح صحفي، أن اللجنة اطلعت  رئيس مجلس السيادة  والأمين العام لمجلس، على تاثيرات القرارات الصادرة مؤخراً المتعلقة بمناهضة خصخصة المواني البحرية.

مبيناً أن الوفد أبدى إرتياحاً تاماً لتفهم رئيس مجلس السيادة للأمر وتعهده بحل الازمة مع الجهات ذات الصلة.

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