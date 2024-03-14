جامعة العريش تطرح منتجات مزارعها بأسعار تنافسية لأهالي سيناء

قامت الجامعة العربش، بطرح جميع منتجات مزارع كلية العلوم الزراعية البيئية لأهلنا في شمال سيناء، بكميات وافية،وبأسعار مغرية، مساهمة منها للمجتمع السيناوي العظيم.



يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وطرحت الجامعة، المنتجات بمنفذ كلية العلوم الزراعية البيئية بمبنى رئاسة الجامعة بالبلد، ويستقبل المنفذ الجمهور يوميا من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ٣ عصرا، وتشمل المنتجات الطماطم، والخيار، والفلفل والكرنب، و الأرانب، والسمان، وبيض السمان ،وغيرها من المنتجات.