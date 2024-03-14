عبور 200 شاحنة مساعدات لغزة من معبر رفح

رصدت "بوابة الوفد الإلكترونية" اليوم الخميس، استمرار الحركة بين مصر وغزة، من خلال معبر رفح الحدودى عبور شاحنات واستقبلت مصر مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، والذين وصلوا عن طريق معبر رفح بالتزامن من ادخال دفعة مساعدات جديدة لقطاع غزة.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح انه تم استقبال 32 مريض وجريح و51 مرافقين لهم، وعدد 110 مصريا، و60 من حملة جوازات اجنبية، و300 من حملة الاقامات خارج غزة، و50 طلبه.

وجاء فى البيان أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات وعددها 200 شاحنة.من خلال معبر رفح الحدودى

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتي بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضي ولا يزال يتواصل يوميا.حسب ماورد ببيانات إدارة المعابر والحدود

وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 671 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين، تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.