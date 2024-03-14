وست هام يكتسح فرايبورج ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

اكتسح فريق وست هام يونايتد، نظيره فرايبورج بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس،، ضمن منافسات العودة لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف وست هام جاءت بتوقيع كل من البرازيلي باكيتا في الدقيقة 9 وأضاف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وأضاف كريسويل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 وفي الدقيقة 77 ثم أحرز الغاني محمد قدوس الهدف الرابع قبل أن يضيف نجم منتخب غانا الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة تأهل وست هام يونايتد إلى ربع نهائي من الدوري الأوروبي، بمجموع مباراتين 5 -1 ، حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف نظيف لصالح فرايبورج.