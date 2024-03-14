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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وست هام يكتسح فرايبورج ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتسح فريق وست هام يونايتد، نظيره فرايبورج بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس،، ضمن منافسات العودة لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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أهداف وست هام جاءت بتوقيع كل من البرازيلي باكيتا في الدقيقة 9 وأضاف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وأضاف كريسويل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 وفي الدقيقة 77 ثم أحرز الغاني محمد قدوس الهدف الرابع قبل أن يضيف نجم منتخب غانا الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة تأهل وست هام يونايتد إلى ربع نهائي من الدوري الأوروبي، بمجموع مباراتين 5 -1 ، حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف نظيف لصالح فرايبورج.

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