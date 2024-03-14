عربات حمص الشام والفول والكنافة.. أجواء رمضانية بنادى بنها الرياضى

فكرة جديدة أطلقها عدد من شباب مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهى عمل نسخة مصغرة من شارع المعز بالقاهرة تعتمد على نقل ديكورات تشبه إلى حد كبير قاهرة المعز.

وقال المهندس هشام غانم أن الفكرة جاءت له هو وأصدقائه سامح الجلاد وعبد الرحمن الرفاعى وأحمد ناجى وأحمد عادل وأحمد الكشك حيث تم طرح الآمرة ومناقشتها وتم تنفيذها من خلالى حيث تم وضع مجسمات وديكورات لكل ما يميز قاعة وكافة الأجواء المحيطة به .

وقال سامح الجلاد، إنه تم إضفاء الروح الرمضانية على المكان الذى يقع في قلب نادى بنها الرياضى وبدعم من الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى وصلاح المهدى نائب رئيس مجلس إدارة النادي حيث تضم خيمة المعز عربات الفول وحمص الشام أو الحلبسة والكنافة والزلابية وغيرها من الأجواء التى تتعلق بالشهر الكريم.

وأشار عبد الرحمن الرفاعى، إلى أنه سيتم عمل دورات في الشطرنج والبلاي ستيشن والد مينو وغيرها من الفاعليات الرمضانية.

واستطرد احمد الكشك بقوله إن الأجزاء في خيمة المعز تتضمن الإفطار والسحور الرمضاني وسط البخور والموسيقي الرمضانية القديمة التى أعادت لاهل بنها إحساسهم بأجواء رمضان .

يذكر أن مدينة بنها تشهد احتفاليات رمضانية حيث قام الشباب والأطفال بتعليق زينة رمضان في كافة شوارعها احتفاءا بالشهر الكريم