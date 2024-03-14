الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وإسبانيا تحذران من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر وإسبانيا تحذران من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

2000 جنيه سعر توريد إردب القمح 

"السيسي" و"ألباريس" يؤكدان رفض جميع إجراءات تصفية القضية والتهجير القسري 

د.وجدي زين الدين يكتب: الدور المصري في منع تصفية القضية الفلسطينية 

البابا تواضروس: دفن الرهبان الثلاثة ضحايا حادث جنوب إفريقيا في مصر 

"هنية": اتفاق متعدد الأطراف لوقف الحرب 

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