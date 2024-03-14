اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وإسبانيا تحذران من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر وإسبانيا تحذران من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
2000 جنيه سعر توريد إردب القمح
"السيسي" و"ألباريس" يؤكدان رفض جميع إجراءات تصفية القضية والتهجير القسري
د.وجدي زين الدين يكتب: الدور المصري في منع تصفية القضية الفلسطينية
البابا تواضروس: دفن الرهبان الثلاثة ضحايا حادث جنوب إفريقيا في مصر
"هنية": اتفاق متعدد الأطراف لوقف الحرب