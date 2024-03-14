اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وإسبانيا تحذران من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر وإسبانيا تحذران من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

2000 جنيه سعر توريد إردب القمح

"السيسي" و"ألباريس" يؤكدان رفض جميع إجراءات تصفية القضية والتهجير القسري

د.وجدي زين الدين يكتب: الدور المصري في منع تصفية القضية الفلسطينية

البابا تواضروس: دفن الرهبان الثلاثة ضحايا حادث جنوب إفريقيا في مصر

"هنية": اتفاق متعدد الأطراف لوقف الحرب