وكيل "رفعت" يستنكر فكرة إصابته بسبب اللعب برمضان ويشيد بموقف مصيلحى

أستنكر نادر شوقى وكيل اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر فكرة أن إصابته جاءت بسبب لعب المباراة فى أول يوم رمضان وقال" هذا الكلام غير منطقى فالجميع بالخارج بيصوموا وبيلعبوا كرة .. القصة ليس لها دعوة بالصيام "

وتساءل شوقى ما الذى دخل جسم لاعبنا شفاه الله من بعد الصيام او ترتيب الصيام وآسف هذا سبب غير مقنع فالصيام واللعب بأول يوم رمضان ليس له علاقة بما حدث ل" رفعت" خلال مباراة فريقه أمام نادى الاتحاد السكندرى بستاد الاسكندرية

وطالب بضرورة الاهتمام بتجهيزات الاسعاف قبل المبارايات حتى لا يتم تكرار الامر لقدر الله مع لاعبين آخرين وذلك حتى يتم عمل الاسعافات الاولية للحالة بشكل طبى مناسب

وأختتم وكيل اللاعب أحمد رفعت حديثه قائلا" ما حدث من جماهير نادى الاتحاد ما هو الا موقف رجولى ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى رجل بمعنى الكلمة أحب أشكره من هنا لأخر الدنيا لأنه تعامل على الارض بوجوده ولم يكتف ببيان يتمنى فيه الشفاءالعاجل كالباقيين "