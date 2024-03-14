إمبراطورية ميم| بطريقة سيف أبو النجا.. نور النبوي يقود مظاهرة عائلية في منزل والده

تتناول الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، مشهد كوميدي لـ نور النبوي مع أخوته وهم يقدمون طلباتهم لوالدهم خالد النبوي.

اجتمع نور النبوي مع أخوته لتجميع طلباتهم في ورقة وتقديمها لوالده صباحًا، وبالفعل وصلت الطلبات إلى والدهم خالد النبوي ومنها زيادة المصروف الأسبوعي، وحرية الرجوع إلى المنزل بالنسبه للأبناء الذين تعدت أعمارهم حاجز الـ 20 عامًا.

لم يوافق خالد النبوي على معظم طلباتهم، ووعدهم بالنظر في الباقي منها، في مشهد أشبه بفيلم إمبراطورية ميم بين الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والفنان سيف أبو النجا الذي قام بدورها الأكبر في المسلسل.

تأتي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “إمبراطورية ميم”، باستمرار محاولات تقرب نور النبوي من مايان السيد، رغم إصرارها على الابتعاد عنه.

ومن ناحية أخرى تواصل شقيقة خالد النبوي التي تقوم بدورها نشوى مصطفى في محاولة التخفيف عن أبناء شقيقها همومهم ومشاكلهم والاهتمام بتغذيتهم وأمورهم الشخصية، ومحاولة مواكبة أفكارهم وتصرفاتهم.

يعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م” نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.



يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟ مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.