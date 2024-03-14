أبريل القادم.. حفل تجليس أسقف نجع حمادي

أعلنت مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، إقامة مراسم تجليس الأنبا بضابا، على كرسي الإيبارشية، يوم 13 أبريل القادم، بأقدم كنائس مدينة نجع حمادي، شمال قنا، وهي كنيسة ماريوحنا، شرق المدينة.

وقال بيان المطرانية، مساء اليوم الخميس، إن المراسم سيحضرها أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من كبار المسؤولين.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، من منصب الأسقف، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس فى ديسمبر 2022، بعد معاناة مع المرض.

أسقف نجع حمادي

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إيبارشيات، للأقباط الأرثوذكس، أقدمها إبراشية قنا، قوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا، الواقعة وسط المحافظة.

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.

وحسب تقاليد الكنيسة المصرية، فإن الراهب أنسطاسي السرياني سيتخلي عن اسم الرهباني، ويصبح اسمع الجديد الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها