الرضاعة الطبيعية وإصابة الأمهات بالسكر.. ما العلاقة؟

أكد الأطباء أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأمهات من الإصابة بالسكر من النوع الثاني، بسبب التغيرات الهرمونية الناتجة عن التمثيل الغذائي لديهن.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأمهات

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس"، وجد العلماء في دراسة سريعة أن الفئران التي تُرضع بعد الولادة شهدت تحسنا في حساسية الإنسولين بالإضافة إلى زيادة في أعداد خلايا بيتا المنتجة للإنسولين مقارنة بالفئران التي لم ترضع.

وحسبما أفاد العلماء، إن أحد العوامل المسببة للإصابة بالسكري هو فقدان قدرة خلايا بيتا على إنتاج ما يكفي من الإنسولين للتغلب على مقاومة الإنسولين، حيث أن الجينات والسمنة غالبا ما تسببان مقاومة الإنسولين التي تزداد سوءا خلال فترة الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وبينما يفترض الكثير من الناس أن التمريض يحمي من مرض السكري من خلال فقدان الوزن، تشير الدراسة إلى أن الآثار الوقائية للرضاعة الطبيعية في الفئران تحدث على الأرجح من خلال آليات متعددة مستقلة عن فقدان الوزن، وهو ما يتفق مع الدراسات البشرية.