إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بقرية 7قبلي مركز كوم أمبو بأسوان

شهدت قرية 7 قبلي بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، منذ قليل مشاجرة بين شخصين واستخدم فيها الاعيرة الناريه مما أدى إلي إصابه "عبدالرحيم صلاح محمود "48 عام بطلق ناري بالكتف وإصابة "محمود بغدادي احمد "58عام بطلق ناري بالفخد.



وتم تحويل المصابين إلي مستشفي كوم أمبو المركزى، حيث شهد محيط المستشفي من أمام الإستقبال تجمهر لأهالي قرية 7قبلي من الطرفين، مما أدى إلي مشاجرة بين أهالي المصابين أمام استقبال مستشفي كوم أمبو المركزى.



وتوجه رئيس مباحث كوم أمبو ومعاونيه إلي المستشفي لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق حيال واقعة المشاجرة وأسبابها، وجار ومحاولة فض الأهالي من أمام محيط استقبال مستشفي كوم أمبو المركزي.