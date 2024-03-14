الكشف على 1153مواطن بقرية دمرو بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة لأهالى دمرو والقري المجاورة بمركز سيدي سالم ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأجرت القافلة الكشف الطبي على 1153مواطنا ومواطنة، من أهالي القرية والقرى المجاورة، وضمت عددا من الأساتذة المتخصصين، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حمادة ، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

وضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية، وشملت كليات الطب و طب الفم و الأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي .

وأكدت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر ، أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها.

وأضافت أن القافلة تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، وتهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.

وأوضحت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور أماني شاكر أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير أو عمليات جراحية أو إقامة في مستشفيات الجامعة.