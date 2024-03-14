احذر.. منتج غذائي شهير يسبب الموت بالأمراض العصبية والأورام السرطانية

أكدت طبيبة أمراض قلب أن تناول السكر المكرر بكميات مرضية بسبب الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة من بينها تلف الجدار الداخلي للأوعية الدموية والأورام، والوفاة بالأمراض العصبية.

الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة

في الوقت نفسه، يربط الأطباء موت النهايات العصبية والأورام وأمراض المناعة الذاتية والسكري والسمنة بالاستهلاك المفرط للسكر، لذا يجب الامتناع عن وضعه في الشاي، أو تناول المعجنات والفطائر والحلويات والمشروبات والصلصات والزبادي المحلى والعصائر.

أما بالنسبة للفواكه، حذرت الطبيبة من تناولها في صورة عصير، وأوصت بتناولها فقط في شكلها الطبيعي، حيث قالت: "الفركتوز الموجود في بعض أنواع الفاكهة يسبب زيادة تكوين الغازات".

كما أشارت الطبيبة، إلى أن الإفراط في تناول الأفوكادو قد يسبب ألما في المعدة، لذا ينبغي عدم الإفراط في تناوله.