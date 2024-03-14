مبادرات الخير.. الحكومة والمجتمع المدنى ضد الغلاء

وزير التنمية المحلية: 7126 معرضاً لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 25٪.. وضخ كميات كبيرة من المنتجات لاستقبال شهر رمضان

414.3 مليون جنيه مبيعات مبادرة «سند الخير» للسلع الغذائية فى 90 أسبوعاً

ضخ كميات كبيرة من السلع فى «منافذ الزراعة» بتخفيضات 20%

خبير اقتصادى: مبادرات خفض الأسعار متنفس الغلابة فى ظل الأزمة الاقتصادية وتُحد من جشع التجار

مواطنون: أسعار السلع بالمنافذ أقل بكثير عن الأسواق.. ومطلوب زيادة المعروض وخفض أسعار اللحوم

جهود كبيرة تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها بمشاركة المجتمع المدنى، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمصريين خاصة فى شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ قبل الشهر الكريم بأيام وأسابيع ولعل أبرز ما تبذله الدولة يتمثل فى شقين الأول: مراقبة الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بـ«أقوات الغلابة»، والشق الثانى: يتمثل فى مبادرات الخير وزيادة أعداد المنافذ الاستهلاكية التى تسعى لتوفير الغذاء والسلع الرئيسية لأكثر من 5 ملايين أسرة من محدودى الدخل لإدخال الفرحة عليهم فى رمضان.

«الوفد» خاضت جولة أمام المنافذ التى تقدم السلع بأسعار مخفضة، وأكد المواطنون أن الأسعار أقل بكثير من الأسواق، مشيدين بالمنتجات ومطالبين بزيادة المنافذ والكميات المعروضة بداخلها.

التقت «الوفد» عددا من المترددين على أحد معارض السلع، وقال أحمد السيد إن الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية ويجب على الحكومة ضخ السلع بكميات كبيرة فى المنافذ بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وفرض التسعيرة الإجبارية على المنتجات لكى لا يباع الصنف الواحد بأسعار تختلف من تاجر إلى تاجر، مشيرًا إلى أن المنافذ توفر السلع بجودة عالية وسعر أقل من السوق.

وأشادت سهير محمود -ربة منزل- بالمنافذ والسلع المتوافرة بداخلها، مؤكدة أن مبادرات الحكومة تساعد ربة المنزل على توفير احتياجات أسرتها بأسعار أقل من التجار، موجهة حديثها للرئيس السيسى وتطالبه بخفض أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكدت «فوزية» أنها تشترى احتياجات البيت من المنافذ بأسعار مناسبة بالمقارنة بأسعار التجار، مطالبة بضخ كميات كبيرة من السكر لأن المنافذ والمجمعات الاستهلاكية تفرض شراء كيلو أو اثنين على الأكثر، موضحة أنه يتم بيعه فى المحلات والسلاسل التجارية بأسعار تجاوزت 50 جنيهًا وفى معظم الأوقات يكون غير متوفر.

وبدورها، أكدت أم مصطفى أن إطلاق مثل تلك المبادرات يؤكد انحياز الرئيس السيسى للمواطن البسيط، وحرصه على تخفيف الضغوط الاقتصادية عليه، خاصة فى ظل موجة الغلاء، موضحة أن المنافذ والمبادرات، توفر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق. وأوضحت أنها تنتظر تخفيضات المعارض والمنافذ باستمرار، لأن هناك فارقا كبيرا بين الأسعار المخفضة فى المعرض، وأسعار المحال العادية.

وأكد أحد المواطنين أن إطلاق المبادرات الحكومية يدل على حرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن، فى وقت اعتاد التجار على رفع أسعار السلع بصورة مستفزة، خاصة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

أبواب الخير

بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق صندوق تحيا مصر قوافل «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، ومن جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، إن مبادرة أبواب الخير انطلقت فى محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان كمرحلة أولى وستعمم فى بقية المحافظات تباعًا.

وأضاف «عبدالفتاح» أن مبادرة «أبواب الخير» تستهدف توفير نحو مليون كرتونة بما يعادل اثنى عشر ألفا وثلاثمائة طن تقريبا من المواد الغذائية الجافة، لتحصل كل أسرة على كرتونة قوامها 12 كيلو وتضم: 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاى، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، كما أن الصندوق بصدد تنفيذ حزمة برامج إضافية للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حيث من المستهدف إطلاق حملة لإفطار 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان، فضلاً عن تجهيز 1000 فتاة من اليتيمات بكافة مستلزمات الزواج خلال شهر رمضان الكريم، كما يستهدف أيضاً توزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات وأيضاً الأسر الأولى بالرعاية استعداداً لعيد الفطر المبارك.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الصندوق شهد نقلة نوعية فى إنجازاته خلال العشر سنوات الماضية، من خلال خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات فى مختلف المجالات، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيرى.

تخفيضات 25٪

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أن الحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص ليس فقط شركاء فى عملية التنمية واتخاذ القرار ولكنهم أيضاً فاعلون رئيسيون فى معادلة حل التحديات على المستوى المحلى.

وأضاف «آمنة»: خلال إطلاق مبادرة «أبواب الخير» أن الدولة تقوم بجهود عديدة لتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وعلى رأس هذه الجهود مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج التنموى العملاق أسهم فى مرحلتيه التمهيدية والأولى فى تبديل التهميش والإهمال إلى مزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان، حيث تم توجيه المحافظين للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين فى كافة المدن والقرى والأحياء بجودة وأسعار وكميات مناسبة فضلا عن متابعة التوسع فى منافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لمعارض «أهلا رمضان».

وأوضح الوزير أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض بالمحافظات وصل إلى 7126 معرضا ومنفذا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25٪ للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ عدداً من المبادرات فى هذا الصدد من ضمنها مبادرة «سند الخير» بالتنسيق مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية فى الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

وقال «آمنة» إن حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها وعلى مدار تسعين أسبوعاً بلغ أكثر من 414.3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الـ90، حيث تقدر حجم المبيعات به بحوالى 4 ملايين جنيه.

وأوضح أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء وتوجيه المحافظين بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية.

منافذ الزراعة.. ملاذ الفقير

الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ومنسق عام مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» قال إن المبادرة تغطى مناطق عديدة على مستوى الجمهورية من خلال 274 منفذًا ثابتًا فضلًا عن المنافذ المُتحركة والمعارض الشعبية، مضيفًا أن المبادرة تعرض أكثر من 200 سلعة بجودة عالية من إنتاج خير مزارع وزارة الزراعة وخير الأراضى المصرية وأن اللحوم بلدى تربية الإنتاج الحيوانى وأقل من سعر السوق.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن السلع بمختلف أنواعها التى تكون مطلوبة فى شهر رمضان ستكون متوفرة فى هذه المنافذ.

وأضاف «القرش»: «وزارة الزراعة تضخ كميات كبيرة من السلع استعدادًا لشهر رمضان، فضلا عن العمل بشكل مستمر على زيادة المخزون لديها ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين»، مشددًا على أن المنافذ تستهدف مواجهة أى استغلال يمارسه بعض التجار، وتعتبر بديلًا مناسبًا أمام المستهلك، الذى يمكنه التوجه إليها إذا ما وجد مغالاة فى أسعار السلع من قِبل التاجر. كما أكد أن نسبة الانخفاض فى أسعار السلع الأساسية المتوفرة فى هذه المنافذ تقل عن السوق بنسبة تزيد على 20٪.

طمأنة المصريين

من جهته، قال د. عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن مبادرات الخير لخفض الأسعار التى أطلقتها الحكومة بتوجه الرئيس السيسى، تأتى فى إطار ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، وتقديم السلع بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف «يوسف» أنه يجب التوسع فى إنشاء المنافذ وإتاحة السلع بكميات كبيرة لطمأنة المواطنين، مؤكدًا أن المواطن يشعر بفارق الأسعار فى المنافذ والمعارض التابعة للدولة مقارنة بالمحلات والأسواق الخارجية التى تقع تحت سيطرة التجار. موضحًا أن الدولة تهدف إلى توافر السلع بأسعار مناسبة وتصل إلى المستهلك فى أى مكان.

وأشار الخير الاقتصادى إلى أنه فى ظل سعى الدولة الدؤوب لضبط الأسعار ومراقبة المتلاعبين بها، تأتى مبادرات الدولة نحو وضع جداول يدرج فيها مجموعة من السلع الضرورية وتقليل أسعارها فضلا عن التوزيع المتنقل من خلال سيارات تابعة للجمعيات أو منافذ الدولة الرسمية.

جهود الحكومة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرقابية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

هذا ما أكده المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن «مدبولى» أكد أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة من شأنها أن تسهم فى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبى، وهو ما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدى، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.

وأضاف أن اجتماع الحكومة تطرق لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، فضلا عن استعراض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطى منها، مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وجهود تفعيل مبادرة «كلنا واحد»، و«أهلا رمضان»، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء أن هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية، قائلًا إن: الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولى أثرت بشكل إيجابى على الأسواق.