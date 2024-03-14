مسلسل صدفة الحلقة الرابعة|ريهام حجاج متزوجة من رشدي الشامي وصدمة عصام السقا

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج ، الكثير من الأحداث، حيث وصل رجل محضر ببيت صدفة " ريهام حجاج" وطلب منها التوقيع على طلبها في بيت الطاعة، وكان طارق " عصام السقا " موجود في منزلها في نفس الوقت، ولم يستوعبوا الأمر في البداية حتى اكتشفوا أن اسم الزوج "رشدي الشامي" هو عم طارق.

كما ذهب طارق وصدفة على الفور للشركة، وهناك قابلا عمه الذي أكد لصدفة أنه تزوجها، عندما كانت سهرانة مع طلابها في كازينو، وبدأت صدفة تتذكر ملامحه وأنها بالفعل شاهدته في ذلك اليوم . ولكنها لم تتذكر أي تفاصيل أخرى، ولكن أكد لهم رشدي الشامي أنه ذهب بها للمأذون في حي السيدة زينب وتزوجا هناك ، وعندما تأكدت صدفة أن التوقيع هو نفس توقيعها خرج طارق مسرعاً ومصدوماً في صدفة.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، مشاهد مشوقة، حيث قرر فؤاد "خالد الصاوى" الانتقام من صديقه معتز "فراس سعيد" بعد خيانته له مع ابنته منار " ميار الغيطي "، فذهب له بمنزله وهو يرفع في وجهه السلاح وأجبره على تصوير فيديو يعترف فيه بكل شيء، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أجبره على بيع كل ممتلكاته كنوع من العقاب له على فعلته، وما كان على معتز إلا أن ينفذ أوامره.



ريهام حجاج ورشدي الشامي

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

خالد الصاوي وفراس سعيد

تبدأ قناة dmc غدًا عرض أولى حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.