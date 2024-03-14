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الخميس 14 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على بلدة يارون بلبنان

طيران الاحتلال يشن
طيران الاحتلال يشن غارة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة يارون جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

 

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إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن عند مستوطنة في النقب جنوبي إسرائيل

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عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إسرائيل كيان وظيفي يخدم الإدارة الأمريكية

حزب الله يقصف 4 مواقع للاحتلال بالصواريخ

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، قصف محيط تلة الكرنتينا وموقع المالكية ورويسات العلم والسماقة، بالصواريخ وتصيبهم بشكل مباشر.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏ ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات.‏

 

وأضاف: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‌‏

 

‏كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

 

 

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الجريدة الورقية