55 جنيها ثمن زجاجة الزيت في معرض وزارة الزراعة

أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، عن طرح زجاجة الزيت في معرض الوزارة بالدقى بسعر 55 جنيهاً طوال شهر رمضان.

وشار إلى أنه يتم تقديم عروض كبيرة بشكل يومى في المعرض وذلك في اطار جهود الوزارة لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية .



مواعيد المعرض

أوضح صالح أن المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميًا ولا يوجد اجازة الجمعة وذلك على مدار شهر رمضان حيث يتم ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر فى المعرض والمنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذ ثابت، و33 منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة.

وأضاف صالح أن المعرض يوجد فيه كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وتمور وتوابل وأنواع مختلفة من العسل والمربى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أكبر المعارض

الجدير بالذكر أن معرض الوزارة في الدقى يعتبر من أكبر المعارض المقامة حالياً حيث يبلغ عدد المشاركين فيه المعرض 70 عارضاً ومقام على مساحة 1500 متر ويوجد به أكثر من 200 سلعة لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.