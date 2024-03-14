بسبب السمنة.. علامتان مبكرتان محتملتان لأمراض الكبد

يؤدي مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى تليف الكبد المستضالي، ولكن يمكن أيضا عكسه إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة واتخاذ تدابير علاجية.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي يعني السمنة في العضو، والتي لا علاقة لها باستهلاك الكحول، وإذا لم يتم اكتشاف السمنة الناتجة في العضو وتقدمت بشكل لا يمكن السيطرة عليه، فإنها تساهم في تغيير نوعي لا رجعة فيه بعد ذلك في أنسجة الكبد المرتبطة بالالتهاب والتندب.

وإذا لاحظت المرض في مرحلة مبكرة وبدأت العلاج في الوقت المناسب، فيمكن إعادة العضو إلى طبيعته.

وسموا علامتين مبكرتين محتملتين لأمراض الكبد بسبب السمنة غير الكحولية.

الشعور بعدم الراحة، والألم في الجزء الفرعي الأيمن.

تعب سريع جدا، تعب.

في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب وتحديد السبب، ويلاحظ الخبراء أنه في بعض الناس تكون عملية السمنة في الكبد سريعة جدا وتساهم في اضطرابات خطيرة بشكل خاص.