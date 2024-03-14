الأقدام الباردة إشارة إلى مشاكل القلب.. أطباء يوضحون

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وينظر الكثيرون إلى النوبات القلبية على أنها حدث مفاجئ، ولكن معظمها ناتج عن مشاكل صحية مزمنة، مما يعني أنه يمكنك ملاحظة أجراس الإنذار مقدما.

قد يكون أحدهم أرجل باردة، وإذا لاحظت في كثير من الأحيان أن الساق أو القدم أكثر برودة بكثير من الجانب الآخر أو جزء من الساق، فقد تكون المشكلة المحتملة هي ضعف الدورة الدموية، وينخفض عندما تكون الشرايين مسدودة.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن انسداد الشرايين يرجع إلى تراكم الكوليسترول والمواد الدهنية ومنتجات الخلايا والكالسيوم والفيبرين، ومع إنشاء البلاك، يثخن جدار الأوعية الدموية.

وهذا يضيق القناة، مما يقلل من تدفق الدم. نتيجة لذلك، لا تتلقى الخلايا الأكسجين والمواد المغذية الأخرى."

وفي نهاية المطاف، قد ينخفض تدفق الدم إلى القلب كثيرا لدرجة أن الهجوم سيحدث بالإضافة إلى ذلك، بسبب ضيق الشرايين، يزداد خطر تجلط الدم، وهو أمر محفوف بالسكتة الدماغية.