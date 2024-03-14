شيخ الأزهر: اسم "الحكم" لا يطلق إلا على الله

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اسم الحكم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلا مطلقًا، لا شائبة فيه من ظلم ولا مجاملة ولا خطأ، والحكم في هذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى"، مستشهدا بقول الله تعالى:"أفغير الله أبتغي حكما".

وقال “ الطيب” خلال تقديمه برنامج الإمام الطيب المذاع عبر قناة “dmc”، اليوم الخميس، إن "كل أحكام الله تدل على الإتقان، ومن هنا حكمه في الكون عادلة، وهذا يدل على الإتقان الشديد في العالم العلوي والسفلي والإنسان، وهنا العلماء يستدلوا بأمور عجيبة جدا في خلق الإنسان تدل على الإتقان، وعندما نقرأ أجسامنا تقشعر من دقة الإتقان.

وأشار إلى أن الحكم تعني الذات التي تثبت لها بالتفرد المطلق في العدل، مستطردا :"الحكمة من هذا التقارب اللفظي بين حكم وحاكم وحكيم؟ المشتقات أصلها المصدر في اللغة، لكن تختلف صيغة البناء، وحاكم مأخوذة من الحكمة، وأصل الحاكم والحكيم والحكم أصلها المنع، بمثلا الحكم منع للإنسان أن يتعدى هذا الحكم، ومنه الحكمة وتطلق على معاني عديدة، بعضهم وصل بها إلى 15 معنى، منها العقل والعلم والإتقان وفي القرآن الكريم على علم الدين والنبوة".

الدقة في الإتقان

وواصل الطيب أن المؤمن جسده يقشعر من هذه الدقة في الإتقان ،متابعا:"الحكم يعني الذات التي تثبت لها التفرد بالقضاء المطلق العادل، فالله أحكم الحاكمين حتى يوم القيامة".