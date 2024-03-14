مدير تعليم أبوتشت يحيل إدارة مدرستين للتحقيق العاجل للتقصير في العمل

أحال المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس 14 مارس الجاري، مديري مدرستين للتحقيق العاجل خلال زيارة مفاجئه لمتابعة سير انتظام الدراسة والانضباط الإداري، جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة لمدرستي الشهيد محمد علي للتعليم الأساسي ومدرسة الشيخ همام الابتدائية حيث تبين خلال زيارة مدير عام الإدارة انخفاض نسبة حضور الطلاب في المدرستين.

وشدد مدير عام الإدارة، على الانضباط والانتظام، والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل فعال، وتنفيذ وسائل جذب الطلاب عن طريق تنظيم المسابقات، والمبادرات، والأنشطة المختلفة، و تفعيل حصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتسجيل غياب الطلاب أولا بأول وتفعيل الغياب الإلكتروني ومتابعة نسب الغياب اليومي.

وأكد أنه سيتم إحالة اي مدير مدرسة للتحقيق العاجل في حالة الاهمال في العمل وانتظام الدارسة رافق مدير عام الإدارة خلال زيارته الميدانية عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدارس، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.