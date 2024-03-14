حزب الله يقصف 4 مواقع للاحتلال بالصواريخ
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، قصف محيط تلة الكرنتينا وموقع المالكية ورويسات العلم والسماقة، بالصواريخ وتصيبهم بشكل مباشر.
وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم الخميس 14-03-2024 تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس 14-03-2024 مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات.
وأضاف: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الخميس 14-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الخميس 14-03-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.