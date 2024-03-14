القليوبية تنفذ برنامج لدعم الحرف اليدوية والندوات التوعوية لأندية الفتاة والمرأة

نفذت مديرية الشباب والرياضة "ادارة الشباب"، برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

نفذت ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية بمركز شباب كوم أشفين، والتي شملت المواد الخام اللازمة لصناعة الشموع وكيفية بدء مشروع صغير من المنزل .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .