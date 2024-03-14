حماس تحذر الاحتلال من تركيب حواجز في الأقصى وتؤكد: شعبنا لن يسمح

حذرت حركة حماس الاحتلال، من تركيبه حواجز حديدية بالأقصى؛ مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح المساس بمقدساته .

وأضافت حماس في بيان لها: أن شروع الاحتلال بتركيب حواجز حديدية (أقفاص) على أبواب المسجد الأقصى المبارك؛ يُعَدُّ محاولة خبيثة للحيلولة دون وصول المصلين للمسجد خلال شهر رمضان المبارك وحرمانهم من أداء الصلوات لا سيما صلاة التراويح.

وحذرت حماس، الاحتلال من التمادي في إجراءاته بحق المسجد الأقصى المبارك، ونؤكّد أن شعبنا المرابط سيبقى وفياً يقظاً، ولن يصمت أمام مساعي الاحتلال المساس بمكانة ووضع المسجد الأقصى المبارك.

ودعت حركة حماس في بيانها: أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل والمحتل؛ إلى النفير والتصدي لمخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتفريغه من عُمَّاره في أعظم شهور المسلمين.

وتابعت حماس: ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية قبلتها الأولى ومسرى نبيِّها؛ الذي يتعرض لكافة أشكال الحصار والتضييق والتنكيل، فصون القدس من أوجب الواجبات، خصوصاً ونحن في رحاب شهر الجهاد والانتصارات.