وفاة حبيبة الشماع "فتاة أوبر"

توفيت حبيبة الشماع الشهيرة إعلاميًا بلقب "فتاة أوبر" ضحية سائق أوبر، عن عمر ناهز 24 عامًا، وذلك إثر بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له الشهير الذي تعرضت له.

وفاة حبيبة الشماع

وحسبما صرح محامي الضحية حبيبة الشماع، أنها قضت الأيام الأخيرة من حياتها داخل العناية المركزة، بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، وأنها تعرضت لنزيف في عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ أدى إلى وفاتها.

حبيبة الشماع

تفاصيل حادث حبيبة الشماع

وكانت قد تعرضت حبيبة الشماع، لإصابات بالغة وجروح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة أوبر خلال سيرها على طريق الشروق.