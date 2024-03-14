رئيس مدينة العبور يلتقي بسكان الحي الـ 13 لرصد شكواهم

عقد اليوم السيد الدكتور المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماع مع عدد من السكان بالحي الثالث عشر والرابع عشر، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة لمعرفة ورصد المشاكل الخاصة بالمدينة وإيجاد حلول لها من خلال استخدام الأدوات المتاحة وإعادة توجيهها

وقام ممثلي السكان بعرض مشاكلهم خلال الاجتماع وتم مناقشة الحلول المتاحة لها وتتمثل في عدم توصيل الغاز للوحدات في الوقت الحالي وتم التوضيح بأن تركيب الغاز للوحدات يتوقف على نسبة الاشغال بكل عمارة وذلك بناء على الرأى الفنى للشركة المشغلة وكذلك مشكله المواصلات وتم التوجيه على زيادة اوتوبيس لنقل حركة السكان بالحي.

كما تم مناقشه مشكلة الاشغالات حيث تم التوجيه للإدارات المعنيه على اتخاذ الإجراءات الصارمه من غلق و تشميع في حالة مخالفة النشاط وإلغاء التخصيص في حالة المخالفه مرة أخرى كما تم من مناقشة مشكلة المقلب المجاور للحي وتم إطلاع الساده السكان على كافة الإجراءات التي قام بها الجهاز مع السلطات المختصة حيال ذلك .

وتم مناقشه مخاطبه كافه الجهات الخدميه لتشغيل كافه المباني الخدميه التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقه مثل استكمال تشغيل المدارس التي تم استلامها من خلال وزاره التربيه والتعليم وتشغيل المراكز الطبيه التي تم استلامها من خلال وزاره الصحه ووعد رئيس الجهاز انه سيتواصل مع كافه الوزارات الخدميه لسرعه تشغيل الخدمات لتلبيه احتياجات الساده المواطنين.

وفي ختام اللقاء توجه السيد رئيس الجهاز بالشكر للسكان على تعاونهم في توضيح المشكلات ومحاولة عرض حلول لها وتم الاتفاق على ان يكون هناك تواصل دوري مع الساده السكان للمساعده في حل جميع المشاكل الطارئه وتحقيق الدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينه في تلبيه كافه الخدمات والاحتياجات الاساسيه للساده المواطنين بالمدينه .