محافظ القاهرة: الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المدن الحضارية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال تفقد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى يتم إنشائه لتوفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه.

القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى



وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة والمصنع الذى تم الانتهاء من 95% من الأعمال به يقع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2 ، ومزود بكافة الخدمات ، كما يضم معرضًا للمنتجات التى سيتم توجيهها للتصدير ، وتم استغلال مساحة السطح فى إقامة مسجد ، كما تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الإجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة فى مجال صناعة الملابس لتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به .



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذا المصنع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .

يذكر ان اللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية مفاجئة لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها خاصة السلع الأساسية .

وأكد محافظ القاهرة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بالمدينة، وكذلك توافر الخبز البلدى المدعم بمخابز المدينة بكميات تفى حاجة المواطنين وفى التوقيتات التى تناسب احتياجاتهم فى شهر رمضان المعظم .



وشدد محافظ القاهرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .



وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.