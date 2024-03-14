إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف ببنها

شن أحمد سليمان رئيس الوحدة المحلية ببتمده بعمل حملة إزالة مكبره لتنفيذ قرارات الإزالة لتعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالفه للقانون بحضور ايهاب محمد نائب رئيس مركز ومدينة بنها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الحميدالهجان محافظ القليوبية، وبناء على تعليمات المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها، بالتصدي للبناء المخالف للقانون والتعدي علي الأراضي الزراعيه في المهد، وضمن الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 3 حالة مخالفة باجمالى مساحة 300 متر بقرية كفرالشيخ ابراهيم، وحالة أعمده الدور الثاني علوى داخل الحيز وحالتين أعمدة الدور الثانى خارج الحيز العمراني، وتم تحرير محضر تنفيذ الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين.