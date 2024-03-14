الغربية تستعد لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها وفق القانون الجديد

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع السكرتير العام و السكرتير العام المساعد ورئيس الادارةالمركزية، والمستشار القانوني للمحافظ ،مديري الادارات المعنية بالديوان العام، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

واستعرض المحافظ، نتائج حملات الموجه 22 لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء واملاك الدوله مشددا على استمرار اعمال الموجه 22 بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناقش المحافظ استعدادات المحافظه والمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين فى التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وكان محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالسنطة ومركز طنطا .

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، ورصف شارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار فضلا عن رصف شارع الجمهورية بالسنطة ، بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١,١ كيلو و عرض ١٠ أمتار.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير مثلث مدخل سبرباى حيث تم إعداد المنطقة وتمهيد وتسوية الطريق وفرد الرمال وعمل بلدورات واحواض للزراعة فضلا عن زراعة أشجار وزهور ونجيلة لتشجير وتجميل مثلث مدخل سبرباى ،في إطار اهتمام المحافظة بتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.