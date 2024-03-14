القبض على سائح عربي حاول الهروب من الجوازات بمطار القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، في القبض على سائح يحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء محاولته الهروب من قسم الجوازات عند الدخول.

وكانت القوة المكلفة بتأمين صالة الوصول، قد شاهدت أحد الركاب يتسلل محاولا العبور من قسم الجوازات دون فحص مستندات قدومه، وسبب دخوله للبلاد وعلى الفور تم تتبعه والقبض عليه وكشفت تحريات المباحث أنه يعالج من مرض نفسي وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات في المطرية.

المتهمان يروجان المخدرات على عملائهم في المطرية

وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة المطرية.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم المطرية مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المطرية.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة المطرية، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.

